Ход реконструкции северных очистных сооружений под контролем астраханских властей

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел первое заседание штаба по исполнению правительственного инцидента № 55 «Очистные сооружения». Глава региона отметил, до конца года Росприроднадзор РФ проверит 55 компаний, которые эксплуатируют очистные сооружения, введенные по нацпроекту «Экология». В это число попадает «Астрводоканал».

В рамках нацпроекта «Экология» и региональных программ в областном центре второй год идет реконструкция северных очистных сооружений (СОСК).

Объект обслуживает 60% абонентов. Его фактически поэтапно строят заново. Срок сдачи СОСК – ноябрь этого года. Далее в декабре запланированы пусконаладочные работы. Однако из-за нехватки специалистов есть риск срыва сроков контракта.

«Необходимо организовать выездное совещание с Минстроем РФ, подрядной организацией и проектировщиками для урегулирования возникших проблем и корректировки дорожной карты», – резюмировал губернатор Игорь Бабушкин.