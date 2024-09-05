Благодаря нацпроекту астраханским экспортерам оказывают господдержку - софинансируют транспортные расходы

Центр поддержки экспорта, который курируется астраханским министерством экономического развития, оказывает разнообразные виды господдержки для предпринимателей региона, ориентированных на экспорт.

Одна из услуг — софинансирование транспортных расходов. В этом году данной услугой воспользовалось, например, ООО «Бизнес профит». С 2010 года компания занимается продажей пиломатериалов и сельскохозяйственной продукции в Исламскую Республику Иран.

Ещё один опытный экспортер, который также занимается продажей пиломатериалов в Иран и воспользовался услугой — это Мирзаи Бехнам Хоссейн, собственник ООО «Гринвум».

Господдержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.

Как пояснили в министерстве экономического развития Астраханской области, Центр поддержки экспорта оплачивает до 80 % транспортных расходов по экспортному контракту при перевозке продукции по территории РФ до границы с иностранным государством. Это означает, что если продукция направляется в Иран, например, из Перми, то 80 % стоимости транспортных услуг от пункта отправления до границы РФ берёт на себя Центр поддержки экспорта.

Центр поддержки экспорта Астраханской области создан в 2011 году на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в целях оказания информационно-консультационной, промоутерской, образовательной и иной поддержки экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства. Он расположен на третьем этаже Центра «Мой бизнес» (Астрахань, улица Ульяновых, 10). Связаться с его специалистами можно по телефону: +7 (8512) 48-34-04, +7 (8512) 48-60-00.