В Астраханской области увеличат расходы на реализации «зарплатных» указов президента, соцобеспечение и ремонт дорог

Предложения по корректировке регионального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов озвучила заместитель председателя правительства – министр финансов Астраханской области Елена Рязанова на заседании кабмина, которое провёл сегодня вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев.

Глава минфина сообщила, что в ходе уточнения бюджета увеличены расходы на фонд оплаты труда с целью реализации «зарплатных» указов Президента России, соцобеспечение и иные выплаты населению, переселение граждан из аварийного жилья, ремонт дорог. На 2024 год доходы регионального бюджета составляют 79,9 млрд рублей, расходы – 95,2 млрд рублей, дефицит – 15,3 млрд рублей. Следующий 2025 год планируется с доходами в 69,4 млрд рублей, расходами в 71,2 млрд рублей и дефицитом в 1,8 млрд рублей. Предполагается, что в 2026 году уровень доходов выйдет на 67,9 млрд рублей, расходов – 70,6 млрд рублей, дефицит бюджета – 2,7 млрд рублей. При этом традиционно большая часть расходов – 60,6% – будет направлена на социальную сферу. Законопроект направят на рассмотрение в Думу Астраханской области.

Министр госуправления, информационных технологий и связи Астраханской области Алексей Набутовский доложил, что в регионе по поручению президента России создан Ситуационный центр губернатора и правительства Астраханской области. Это технологический комплекс для сбора и обработки информации.

Глава министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Алексей Чепяков напомнил о преимуществах транспортной карты «Каспий», которую внедрили в прошлом году для безналичной оплаты проезда в новых автобусах. Кроме того, по инициативе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, с помощью карты «Каспий» школьники, студенты, а также дети-инвалиды теперь имеют возможность льготного проезда на регулярных маршрутах по регулируемому тарифу.

В конце прошлого года депутатский корпус поддержал инициативу губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина о предоставлении 50% скидки школьникам и студентам на проезд на регулярных маршрутах по регулируемому тарифу. Закон вступил в силу 1 января этого года. Пользоваться льготами могут студенты до 25 лет включительно, а также люди, впервые получающие высшее образование.

В августе этого года депутаты областной думы поддержали губернаторский законопроект, который устанавливает льготный проезд для детей-инвалидов. Льгота распространяется на проезд в новых автобусах. Размер скидки на электронный билет предлагается в размере 70%. Эта мера поддержки вводится дополнительно. При этом детям-инвалидам будет выплачиваться положенное им пособие на проезд к уже установленному 1 июня 2024 года пособию в размере 493,05 рублей. При этом дети-инвалиды смогут безлимитно и бесплатно ездить в синих автобусах. Эти мероприятия реализуются в том числе рамках транспортной реформы, которую проводит областное правительство по поручению главы региона.