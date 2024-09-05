Трутнев призвал сменить уральского подрядчика, который разрабатывает самолет "Байкал"

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал "вернуться на несколько шагов назад" в проекте самолета "Байкал" (ЛМС-901) и сменить подрядчика. Так он прокомментировал слова главы государства о необходимости ускорить разработку лайнера.

На Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо запустить самолет "Байкал" в серийное производство уже в ближайшее время. Трутнев после этих слов Путина призвал "постоянно искать талантливых людей на Руси" и сменить подрядчика.

Самолет планируется выпускать на замену советскому "кукурузнику" Ан-2. Проектом занимается "Уральский завод гражданской авиации" (Екатеринбург). Первые "Байкалы" должны были передать дальневосточной "Авроре" в этом году, однако сроки неоднократно сдвигались. Недавно поставки сдвинули уже с 2025 на 2026 год.

При этом на УЗГА заверяли, что производство самолета запущено, а финансирование производства по заключенным контрактам обеспечено. Однако изначально проектом предполагалось использование в самолете иностранных двигателя и винта. Теперь же УЗГА ведет разработку отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта для "Байкала".

Вместе с этим выяснилось, что и стоимость самолета "Байкал" увеличилась втрое. Из недавнего письма Государственной транспортной лизинговой компании эксплуатантам борта следует, что цена лайнера составит 455 млн руб., тогда как при заказе Минпромторгом самолета в 2019 году указывалось, что она должна быть не выше 120 млн руб. Таким образом, современный "кукурузник" будет стоить в 50 раз дороже, чем подержанные Ан-2, на смену которым он готовится прийти.