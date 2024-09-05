Жители добились регистрации инициативной группы по "мусорному" референдуму в Сысерти

5 сентября состоялось очередное, уже четвертое заседание Сысертской территориальной комиссии по рассмотрению вопроса о регистрации (или отказе в регистрации) инициативной группы по инициированию местного референдума по вопросу о строительстве мусорного полигона у деревни Андреевка.

Как сообщили Накануне.RU активисты, ходатайство по регистрации инициативной группы зарегистрировано.

"Такого в России еще не было! Инициативная группа планомерно идет вперед! Власти должны услышать жителей и должны считаться с их мнением и выбором!" - заявили общественники после решения ТИК.

Теперь само ходатайство и приложение к нему будут направлены в думу Сысертского городского округа для определения соответствия вопроса референдума действующему законодательству. Таким образом, дума и примет окончательное решение о том, состоится ли референдум.

Кластер "Екатеринбург-Юг" планируют разместить на участке в Сысертском районе. В состав проекта входят мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 700 тыс. тонн в год и полигон ТКО, рассчитанный на 600 тыс. тонн. Все это должно уместиться на площади примерно в 120 га, еще порядка 700 га составит охранная зона вокруг объектов.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Недавно дело дошло до угроз населению со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.