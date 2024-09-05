Экс-офицер ВС Франции участвовал в планировании атаки на Курскую область

Бывший офицер парашютно-десантного полка ВС Франции принимал участие в планировании атаки ВСУ на Курскую область. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

По его словам, операцию разрабатывал в том числе экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль. В задачу его полка входило осуществление диверсий на российской территории.

Кроме того, удалось идентифицировать еще троих французов, которые участвовали в боевых действиях в курском приграничье. Все четверо французов подозреваются в нарушении статьи 359 УК РФ ("Наемничество").

Ранее в МИД России заявили, что все иностранные "специалисты" и наемники, нелегально пересекающие границу страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных Сил РФ.

Напомним, депутат Госдумы Сергей Колунов намеревался обратиться в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников. В настоящее время наказание за наемничество, согласно статье 359 УК РФ, составляет от семи до 15 лет лишения свободы, если будут доказаны эпизоды убийства, то наказание может увеличиться до пожизненного.