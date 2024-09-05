Новый ФАП открылся в поселке Заречный Вагайского района

Новый ФАП открылся в поселке Заречный Вагайского района, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Он оснащен медицинским оборудованием, инструментами, расходным материалом, лекарственными препаратами и мебелью. В здании фельдшерско-акушерского пункта площадью более 80 кв. м есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, санузел, комнаты для персонала и хранения медикаментов.

Главный врач Областной больницы №9 Павел Грибанов подчеркнул, что новый Зареченский ФАП, начавший свою работу с сентября, будет способствовать продвижению программ профилактики заболеваний среди населения. Строительство объекта завершилось в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Это один из пяти ФАПов, открывшихся на территории района в текущем году.

Отметим, что три медучреждения строятся также в населенных пунктах Тобольского района. Амбулаторию возводят в Прииртышском. Корпус здания уже собран, установлены окна и двери. В деревне Маслова современный ФАП установлен в нескольких метрах от старой постройки на улице Школьной. Объект площадью 82 кв. м, вмещает кабинет для приема пациентов, процедурную, прививочную и другие помещения. В Сибиряке медучреждение строится в центре поселка. Здесь уже приступают к внутренней отделке помещения.

Обновление звена первичной медицинской помощи идет в муниципалитете благодаря поддержке правительства Тюменской области и нацпроекту "Здравоохранение".