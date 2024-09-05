Зеленский собрался в Германию

Президент Украины уже завтра, 6 сентября, посетит Германию.

Он приедет на заседание контактной группы в формате "Рамштайн" в Германии. Политик намерен лично обратиться к участникам мероприятия с просьбой об увеличении поставок оружия, в том числе ракет большой дальности и средств противовоздушной обороны, пишет РБК.

Летом выяснилось, что Украина готова начать новое наступление, но Запад должен помочь укомплектовать 14 новых бригад. Пока этого нет. Об этом Зеленский заявлял в интервью Bloomberg. По его словам, бригады стоят без оружия. Резервы есть, но у них нет соответствующего оружия, которое ранее было согласовано. Поставки идут, но медленно. И его режим начнет для Запада новое наступление, но сначала пусть дадут оружие.