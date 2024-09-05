В Екатеринбургский зоопарк прибыли семь фламинго

В Екатеринбургском зоопарке появились сразу семь новых питомцев – птицы фламинго.

Как сообщается на странице зверинца в соцсети, шестеро из них прибыли в столицу Урала из парка птиц "Малинки" Ростовской области, а еще один – из Югры. Все пернатые получили имена на букву "Ф": Фламенко, Франт, Фредди, Фил, Фрея, Фейри и Фиона.

Пока что новые обитатели зоопарка осваиваются. Увидеть фламинго можно в летних вольерах павильона "Центральный".

Как сообщало Накануне.RU, в мае нынешнего года Екатеринбургский зоопарк пополнился сразу четырьмя новыми животными.