В Москве задержали мужчину, снимавшего на телефон позицию ПВО

В Москве задержали 55-летнего мужчину, который снимал на мобильный телефон позицию ПВО в одном из районов города, сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 4 сентября. Задержанного доставили в отделение на допрос. Проверяется версия о диверсии.

Ранее в Москве были задержаны несколько человек, которые запускали дрон рядом с режимными объектами. У них изъяли для проверки телефоны и дрон.

В начале августа итальянца задержали в Москве за запуск дрона в центре столицы. По данным Telegram-канала SHOT, 21-летний мужчина является бортпроводником Emirates. Он сообщил, что не знал о запрете на запуск дронов и просто хотел снять живописные виды над парком "Зарядье".