05 Сентября 2024
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Образование В России
Фото:Накануне.RU

Куда меньше? Час работы учителя с учеником оценивается в среднем в 16 рублей

Час работы российского учителя с учеником, с учетом численности классов, оценивается в среднем в 16 рублей. Об этом рассказал доктор экономических наук, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, директор НП "Центр экономики образования" Анатолий Вифлеемский.
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Он затронул проблему дискриминации учителей в части оплаты труда. Она регулируется приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 №1601, который содержит приложение, где сказано, что работа сверх установленной нормы часов за ставку оплачивается в обычном размере. Это противоречит постановлению Конституционного Суда РФ от 27.06.2023 №35-П. Сверхурочная работа должна оплачиваться по повышенному тарифу. Первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, последующие часы - не менее чем в двойном. А по недавно принятым изменениям в Трудовой кодекс, который учел постановление КС, это нужно считать от зарплаты, а не от ставки. Но к учителям это не относится. Поэтому у учителей и нищенские зарплаты.

Вифлеемский также уверен, что Минобрнауки не имело даже права устанавливать порядок оплаты учителей, который лежит за пределами его полномочий. Не говоря уже о введенной дискриминации. То есть были допущены сразу два нарушения. Потому что и в 2014 году переработка оплачивалась в повышенном размере.

"Мы производили расчеты, и получаются очень интересные цифры. За один час работы с учеником (урок в классе), с учетом наполняемости, учителю платят 16 рублей. Что еще дешевле стоит?! Необходимо исключение этого примечания (в приказе Минобрнауки. - прим. Накануне.RU) и приведение условий оплаты туда учителей в соответствии с правовой позицией КС, а именно, сверхнормативная работа должна оплачиваться не только в повышенном размере, но и считаться не от ставки, а от всей зарплаты. Тогда чиновникам невыгодно будет платить в повышенном размере, а выгодно будет иметь больше учителей. А сейчас чиновникам выгодно, чтобы учителей было мало, но чтобы они работали на две ставки. Фактически у нас учитель, работая на две ставки, получается ту зарплату, которую должен получать за одну ставку. Нынешняя система оплаты позволяет недоплачивать учителям. Это рабский труд, когда ты работаешь за двоих, а получаешь за одного. Поэтому у нас такая ситуация в стране с кадрами. Потому что школьное образование фактически развалено, учителя не могут качественно работать с такой нагрузкой. И делать это нормой - заведомо разрушать образование", - рассказал Вифлеемский.

Он также обратил внимание на то, что в постановлении КС сказано следующее: социально-экономическая природа МРОТ предполагает обеспечение нормального воспроизводства рабочей силы при выполнении простых неквалифицированных работ в нормальных условиях труда с нормальной интенсивностью и при соблюдении нормы рабочего времени. По факту зарплата учителя на ставку и составляет около МРОТ или чуть больше, а если брать оклад, то он почти везде ниже МРОТ и "выезжает" только за счет доплат и надбавок.

"О чем это говорит? Что государство, установив такую систему оплаты труда, считает учительский труд простым и неквалифицированным. И если государство не изменит своего отношения, то у государства нет будущего", - заключил эксперт.

Напомним, средняя величина начисленной зарплаты учителя в России в 2023 году составила 55 тыс. рублей, а медианная - 43 тыс. В расчете на одну ставку это меньше 30 тыс. и 25 тыс. рублей. соответственно. Лидер движения "Родная школа", член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев считает, что эта зарплата "несовместима с жизнью" и это позор для страны, которая не может обеспечить нормальную зарплату людям, которые обучают будущие поколения.

Теги: учителя, зарплата


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