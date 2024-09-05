Жителю Петербурга вменили госизмену
Житель северной столицы задержан по делу о госизмене – ему вменили помощь иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России.
Предполагаемый злоумышленник зарегистрировался на криптовалютной бирже и финансировал представителя иностранного государства (иностранной организации) в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
Подозреваемый арестован, приводит РИА Новости данные управления ФСБ по Санкт-Петербургу.