Во Франции сменился премьер-министр
Президент Франции Эммануэль Макрон сменил премьер-министра страны.
Этот пост получил экс-еврокомиссар и бывший глава МИД Франции Мишель Барнье, пишет РИА Новости.
Иных подробностей назначения не приведено.
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Президент Франции Эммануэль Макрон сменил премьер-министра страны.
Этот пост получил экс-еврокомиссар и бывший глава МИД Франции Мишель Барнье, пишет РИА Новости.
Иных подробностей назначения не приведено.
Теги: Франция, премьер-министр, Мишель Барнье
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