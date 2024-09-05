Военкор Хайруллин потребовал извинений от генерала Алаудинова

Военный корреспондент Марат Хайруллин потребовал извинений от заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова.

"Товарищ генерал, в будущем вам придется за эти слова извиниться", — сказал военкор в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее Алаудинов назвал журналиста "великим сказочником" из-за слов о преимуществе России по количеству беспилотников.

В августе командир спецназа "Ахмат" в высказал мнение, что солдаты-срочники должны наравне с другими военными отражать вторжение ВСУ в Курскую область. "Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, являющиеся служащими, не должны защищать Отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории, зачем вы и ваши дети нужны этой стране?" – заявил Алаудинов.