МЧС: В Курской области обнаружена боевая часть ракеты Patriot

Пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили в Курской области боевую часть ракеты Patriot.

"Всего с начала работ уничтожено 314 взрывоопасных предметов, обследовано 24 гектара территорий", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

В августе инженеры Росгвардии обезвредили недалеко от Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами. Сбитый снаряд был найден в пяти километрах от атомной электростанции.