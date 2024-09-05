Отец убитой тагильской школьницы хотел поквитаться с предполагаемым убийцей

Силовики задерживали отца 11-летней школьницы, убитой в Нижнем Тагиле. Он хотел поквитаться с предполагаемым убийцей своей дочери.

Как пишет 66.ru, Александр пришел с ножом на проходивший накануне следственный эксперимент и пытался напасть на обвиняемого Владимира Александрова. Мужчину задержали полицейские. Он провел в отделении всю ночь, а утром его отпустили.

Через несколько часов суд изберет меру пресечения Александрову, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 11-летней Насти. Процесс пройдет в закрытом режиме.

31 августа 11-летняя Анастасия ушла на прогулку, но домой не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. 3 сентября девочку обнаружили мертвой в подвале дома на улице Юности в Нижнем Тагиле.

Вскоре силовики установили подозреваемого и задержали его в аэропорту Москвы, а затем этапировали в Екатеринбург. Задержанным оказался житель Нижнего Тагила 1984 года рождения, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы. Накануне ему было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве девочки. Он уже дал признательные показания.