Троим россиянам вменили подготовку теракта

Троим гражданам России вменили подготовку к теракту: не позднее 12 января 2023 г. на Украине создано террористическое сообщество, в состав которого вошли люди, выступающие против специальной военной операции. Для эффективной работы банды в нее привлекли троих граждан России. Они должны были искать и предоставлять информацию о местах дислокации бойцов армии России.

19 января 2023 г. фигуранты выехали в ЛНР и нашли в Луганске базу солдат российской армии. Они сфотографировали базу и определили ее координаты. Потом они через интернет-мессенджер передали информацию соучастникам для совершения в данных объектах терактов.

Расследование продолжается, сообщает СКР.