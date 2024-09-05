Депутат Ярославской облдумы врезалась на внедорожнике в автобус

Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова находилась за рулем автомобиля, столкнувшегося с автобусом в Рыбинске. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе думы.

В результате аварии пострадали восемь человек, включая Степанову. Все они были доставлены в больницу, сообщили в УМВД России по региону.

ДТП произошло утром 5 сентября на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской. Автомобиль Tank, которым управляла Степанова, столкнулся с автобусом ПАЗ. По данным SHOT, депутат ехала со скоростью около 70 км/ч и нарушила ПДД — не уступила автобусу, ехавшему по главной дороге. После удара ПАЗ врезался в стену дома.

Телеграм-канал пишет, что на джипе Степановой висят 23 штрафа на 19,5 тысяч рублей, последний штраф начислили 22 августа, большинство из них — за превышение скорости.