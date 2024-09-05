В Прикамье осужденному за жестокое убийство и изнасилование школьницы наняли пятерых адвокатов

Юноше из Пермского края, которого осудили за изнасилование и жестокое убийство 16-летней школьницы из Октябрьского, наняли пять адвокатов. Все они присутствовали на недавнем заседании. Об этом сообщает "КП Пермь". Раньше адвокатов было трое.

4 сентября в Пермском краевом суде рассматривали жалобу на приговор Октябрьского районного суда. Заседание прошло в закрытом режиме, так как на момент совершения преступления фигурант был несовершеннолетним и речь, в том числе, шла о половой неприкосновенности.

Адвокаты осужденного утверждают, что он невиновен, и что следствие и суд прошли с массой нарушений, а признание подростка в убийстве – самооговор. Следующее заседание пройдет в пятницу, 6 сентября. Предполагалось, что в этот день суд вынесет решение, но учитывая позицию адвокатов осужденного, процесс наверняка затянется еще на несколько дней.

Осужденный продолжает находиться в пермском СИЗО, и будет там до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу. Один день в следственном изоляторе равен полутора дням в воспитательной колонии или колонии общего режима. В августе виновному исполнилось 18 лет.

24 июня Октябрьский районный суд приговорил 17-летнего юношу к девяти годам и 10 месяцам воспитательной колонии. Его признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, изнасиловании и умышленном уничтожении имущества.

В ночь на 8 июля 2023 года девушка по приглашению парня пришла к нему домой, когда дома не было взрослых. Подросток напоил ее самогоном и изнасиловал, а чтобы скрыть следы преступления, облил бензином и поджег. После - бросил умирать на железной дороге, рядом со станцией Чад, удалил всю переписку с ней и разбил ее телефон.

Пострадавшую увидел машинист проезжающего мимо поезда, вызвал полицию и скорую. С 85% ожогов тела ее доставили в больницу. На девятый день комы, 18 июля, девушка умерла.