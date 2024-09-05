В Башкирии трое участников квеста выпали со второго этажа

В Стерлитамаке пострадали трое участников квеста – они выпали из окна помещения, расположенного на втором этаже.

В 23.00 31 августа несколько молодых ребят пришла на развлекательную игру, проходившую в помещении здания по улице Комсомольская. Во время выполнения заданий трое участников выпали из окна второго этажа и получили различные травмы, двое из них госпитализированы.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организатора мероприятия, в том числе по обеспечению безопасных условий пребывания граждан, сообщает прокуратура Башкортостана.