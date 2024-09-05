Путин пояснил, для чего ЦБ повышает ключевую ставку

ЦБ РФ повышением ключевой ставки снижает перегрев экономики, "охлаждает" ситуацию с кредитованием, заявил президент России Владимир Путин.

"Охлаждают повышением ключевой ставки и льготной ипотеки", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, комментируя действия Банка России.

Ранее президент удивился, что рост ключевой ставки не снижает кредитной активности. "Как известно, для сдерживания инфляции Банк России меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования. А здесь динамика опережающая. Как это ни странно, но, несмотря на повышение ключевой ставки, мы наблюдаем эту динамику", - заявил Путин на совещании с министрами экономического блока.