СПЧ запустил опрос об оценках за поведение

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека запустил опрос о том, надо ли вводить оценки за поведение в школах.

Из 5,5 тыс. проголосовавших в телеграм-канале 51% считают, что нужно не только вводить, но и вычитать 1-2 балла из результата ЕГЭ или отчислять из школы злостных хулиганов. 30% считают, что это должно быть только справочной информацией для родителей, а 18% - что вообще не нужно, школа должна оценивать только знания.

В ВК результаты подобные, но первые два ответа получили 44% и 38% соответственно, хотя и проголосовавших всего 240 человек.

Перед началом учебного года глава СПЧ Валерий Фадеев сказал, что один негодяй подчас может испортить атмосферу в школе и таких нужно наказывать. Сейчас это предложение нельзя реализовать, потому что оно не соответствует законодательству. Поэтому надо изменить закон. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов это предложение поддерживает, сказал Фадеев.

Член СПЧ, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода заявила, что, по итогам опроса более 1000 учителей из разных регионов, более 65% сталкиваются с хамством, срывом уроков, оскорблениями со стороны учеников. Столько же сталкиваются с этим со стороны родителей. Почти 50% считают, что существующих правовых механизмов для их защиты недостаточно.

Общественный уполномоченный по защите семьи напоминает, что в советское время за хулиганство в школе действительно наказывали, родителей вызывали в школу и они принимали меры. Однако сейчас, когда каждый каждый шаг ученика хотят записывать в нестираемое цифровое портфолио и с помощью нейросети ему создается персональная траектория, то оценки за поведение становятся основой для социального рейтинга. И введение оценок за поведение может стать шагом к введению "персональных баллов". Правда, эти же опасения применимы и к оценкам за знания, которые тоже могут стать основой для цифровой сегрегации детей.