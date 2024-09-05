05 Сентября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали "курьера Центробанка", работавшего на мошенников

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в хищении денег у 83-летней пенсионерки. Молодой человек работал так называемым "курьером" у телефонных мошенников.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, ранее в полицию обратилась пожилая жительница микрорайона ЖБИ, которая лишилась 1,6 млн рублей. По ее словам, 5 августа ей позвонил неизвестный, назвавшийся "сотрудником комитета банковского надзора Центрального банка России". Он заявил, что некие мошенники якобы завладели данными СНИЛС женщины и теперь имеют доступ к ее счетам. Лжесотрудник пригрозил пенсионерке уголовной ответственностью за финансирование иностранной армии.

Далее он потребовал снять все накопления с банковского счета, собрать имеющиеся дома наличные и передать курьеру, который встретит ее в условленном месте. Пенсионерка отдала все прибывшему молодому человеку, получив от него липовый "договор от Центробанка" о приеме денег на хранение. Через пару дней к ней в гости заехал зять, которому она рассказала о произошедшем. Мужчина все понял и отправил тещу в полицию.

"Курьер Центробанка", подозреваемый в хищении денег у пенсионеров Екатеринбурга(2024)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Силовикам удалось задержать того самого "курьера", который забрал у старушки все ее деньги: им оказался 26-летний молодой человек, ранее судимый за кражу и грабеж. Он рассказал, что нашел "работу" через Telegram, начал забирать деньги у пожилых людей и переводить их на криптокошельки. В качестве оплаты получал два процента от переведенной суммы.

"При этом он на голубом глазу утверждал, что не догадывался о том, что отбирает у пенсионеров последнее. По его словам, просветление пришло к нему лишь за 10 минут до задержания", - рассказали в МВД.

"Курьер Центробанка", подозреваемый в хищении денег у пенсионеров Екатеринбурга(2024)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сыщики установили причастность задержанного как минимум к 13 преступным эпизодам. "Курьер Центробанка" помещен под стражу, ему грозит до 10 лет колонии.

Теги: курьер, мошенники, задержание, полиция, Екатеринбург


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