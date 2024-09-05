Молодежный форум "Утро" в 2025 году пройдет в Тюменской области

Молодежный форум "Утро" в 2025 году пройдет в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Решение о проведении форума в Тюменской области приняли полпред в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев и губернатор региона Александр Моор. Сейчас ведется работа по выбору темы и площадки.

"Отличительная особенность форума "Утро" в том, что он проходит в разных регионах Уральского федерального округа. Это хорошая возможность для молодых людей лучше узнать особенности наших регионов, обсудить актуальные темы их развития. В 2025 году принимать форум доверено Тюменской области", - сказал полпред президента Владимир Якушев.

Напомним, что в 2024 году форум молодежи Уральского федерального округа проходил с 23 по 28 июня в Екатеринбурге на площадке кампуса "Новокольцовский" Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. Главной темой форума в 2024 году стал "Урал профессиональный". В течение шести дней тысяча молодых людей из 44 регионов России получали новые знания и компетенции в области нефтегазового, сельскохозяйственного, металлургического секторов, а также в сфере ИТ.

После панельной дискуссии Владимир Якушев встретился с ребятами из Донецкой и Луганской Народных Республик – на форум приехали 44 участника из городов Макеевка, Волноваха, Ясиноватая, Краснодон, а также из Тельмановского района.