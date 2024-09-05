Путин: Зачем мне встречаться с Дуровым в Баку?

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что встречался с сооснователем Telegram Павлом Дуровым лишь один раз. По словам главы государства, это произошло в Москве много лет назад.

"Он рассказывал о своих планах. Это было в Кремле. С тех пор мы с ним не виделись и контактов не поддерживали", - сообщил Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

"Зачем мне с ним встречаться в Баку? Я даже не знал, что о там был", - сказал президент, отвечая на вопрос о возможной встрече с Дуровым в Азербайджане. Путин добавил, что вообще исходил из того, что основатель Telegram живет в Москве.

По словам главы государства, у России никаких претензий к нему нет, в отличие от некоторых других стран.

Комментируя задержание Дурова во Франции, президент отметил, что действия Парижа не очень понятны, они носят избирательный характер. "Если с Дуровым так поступают, то и других надо закрывать", - заявил Путин.