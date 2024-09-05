Израиль может освободить 800 палестинских заключенных

Израиль может освободить несколько сотен палестинских заключенных.

"По его оценкам, число палестинских заключенных и террористов, которых освободят в обмен на заложников, составляет 800, среди них и те, кто отбывают пожизненный срок за убийство мирных жителей", - приводит "Интерфакс" данные издания The Jerusalem Post, ссылающегося на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.

Ранее выяснилось, что Израиль согласен вывести войска из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС, о чем заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Катаре – там прошли переговоры по заключению соглашения между Израилем и ХАМАС. Прямых переговоров нет – посредниками выступили США, Египет и Катар.

"Соединенные Штаты не приемлют никакой долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем. Более конкретно, в соглашении очень четко определены график и места вывода войск из сектора Газа, и Израиль согласился с этим", - сказал Блинкен.