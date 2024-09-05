Путин: Можно только представить, что будет, если РФ ответит зеркально на обстрелы АЭС

Президент РФ Владимир Путин назвал "очень опасными терактами" удары ВСУ по Курской и Запорожской АЭС. Глава государства предложил представить последствия зеркального ответа.

"Можно только представить, что будет в этой части Европы, если Россия начнет отвечать зеркально", - сказал президент, выступая на пленарной сессии ВЭФ.

Путин заявил, что "священный долг" ВС РФ - выбросить противника с Курской области и защитить мирных граждан.

Президент пояснил, что Киев, атакуя приграничье Курской области, хотел заставить Россию суетиться и нервничать, остановить наступление в Донбассе, но у украинских властей ничего не получилось.

По словам Путина, российские войска только ускорили наступательные операции, при этом в приграничных российских районах ситуация уже стабилизировалась, противника выдавливают. Кроме того, Киев несет очень большие потери, которые чреваты разрушением фронта и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, подчеркнул президент РФ.