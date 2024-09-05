Губернатор проинспектировал как Челябинск обновляет облик и модернизирует городское пространство

Начал Алексей Текслер с ознакомления с работой тепличного комплекса, размещенного на площадях рекультивированной, некогда проблемной городской свалки. Пространство в Металлургическом районе города переформатируется по нацпроекту «Экология».

Напомним, до начала работ ежегодный выброс загрязняющих веществ составлял здесь оценочно 60 тысяч тонн. После рекультивации выброс сократился в 896 раз!

В рамках биологического этапа рекультивации, который продлится до конца 2025 года, на объекте разместили тепличный комплекс для выращивания растений. Цветы и саженцы выращивают круглогодично, используя светодиодное освещение. А за счет биогаза от свалки обеспечено полностью автономное электроснабжение, что значительно снижает расходы на эксплуатацию.

«Объект позволяет и дальше утилизировать биогаз, превращая его в тепло и свет для цветов. Процесс отлажен. Очень символично, что на месте проблемной территории мы создаем красоту для города», - подчеркнул Алексей Текслер.

Общая площадь теплицы – 720 кв.м. В ней две зоны – производственная и хозяйственная. В производственной возможно вырастить 25,5 тысяч единиц растений для использования в оформления цветников и кашпо вдоль улично-дорожной сети Челябинска. На максимальную мощность комплекс выйдет в феврале-марте 2025 года. Сейчас на территории идут работы по разбивке питомника.

«Мы планируем полностью задействовать эту площадку для выращивания цветов, кустарников и деревьев, которые затем будем высаживать на территории города. Крупные растения в последующем пересадим в питомник», — пояснила глава города Наталья Котова.

Осмотрев комплекс, Алексей Текслер поддержал идею городских властей увеличить количество теплиц: «Давайте продолжим работу. В будущем, по мере завершения биологической рекультивации, эта территория может стать экопарком».

Затем губернатор оценил ход работ по реконструкции очистных сооружений канализации в Металлургическом районе, где сейчас выполняются работы по монтажу оборудования, опрессовке коллекторов, устройству кровли насосной станции. Общая готовность составляет около 70%.

Данные очистные сооружения площадью почти 132 га, работают с 1958 года. Через комплекс проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тысяч куб. м.

Главная цель всей реконструкции – достичь качества очистки сточных вод до состояния водоема рыбохозяйственного назначения. Модернизация позволит повысить экологическую безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, создаст условия для самовосстановления естественной экосистемы реки Миасс.

Проект реализуют за счет областного и муниципального бюджетов и заемных средств, привлеченных из Фонда национального благосостояния. Завершить планируют осенью следующего года.

«Раньше ил складировали на открытом воздухе, и именно он давал запах. По новой технологии ил будет перерабатываться, а иловый обезвоженный осадок - утилизироваться. Важно максимально ответственно подойти к выбору и работе оборудования, потому что вопрос соблюдения технологии - ключевой», - отметил Алексей Текслер.

Побывал губернатор и в новом развивающемся районе на северо-западе областного центра. Ранее главе региона доложили, что его жители, количество которых постоянно растет, обслуживаются в областной клинической больнице №3, что создает сложности и для горожан, и для медучреждения.

Алексей Текслер, услышав людей, дал поручение выкупить помещение для организации в микрорайоне поликлиники, которая уже в конце сентября начнет работу.

«Пациенты смогут обратиться к специалисту «на местах», людям не нужно будет ехать куда-то в большие полклиники и медицинские центры», - пояснил главврач Областной клинической больницы №3 Михаил Вербицкий.

Планируемая численность прикрепленного населения нового филиала составит около 20 тысяч человек. Для укомплектования привлекаются медработники ОКБ №3 и выпускники медвузов.

«Новый большой микрорайон, и потребность медобслуживании большая. Сегодня это и «Парковый Премиум» и близлежайщие микрорайоны - «Парковый», «Парковый 2». Поэтому было принято решение об организации здесь новой поликлиники. Сейчас работы в завершающей фазе», - уточнил Алексей Текслер во время осмотра.

Побывав на формируемой поликлинике, пообщавшись с жителями, Алексей Текслер принял решение об организации в микрорайоне также филиала детской поликлиники, а в добавление к уже строящемуся детсаду проработать вопрос строительства школы.

Ознакомился глава региона и с завершающим этапом строительства уникального моста, который соединит жилые кварталы северо-запада с Шершневским бором. Объект располагается рядом с будущим «Спортивным городом» на набережной реки Миасс, включающим многофункциональный комплекс «РМК-Арена».

Генеральный директор ПГ «Конар» Валерий Бондаренко рассказал, что предприятие изготовило мост в качестве подарка Челябинску и возьмет на себя инженерно-техническое обслуживание.

Напомним, территория Шершневского городского бора и пойма реки Миасс относятся к особо охраняемым природным объектам. Создатели моста это учли, уникальная конструкция гарантирует полное соблюдение всех экологических нормативов.

Валерий Бондаренко отметил: «В реке мы уложили трубы, и вода прошла через них, продолжая свой естественный путь. Стройка произведена с полным соблюдением экологических норм».

Вантовый мост, безусловно, станет достопримечательностью столицы Южного Урала. Это первый объект в Челябинской области, спроектированным с использованием вантовой технологии. Его особенность – отсутствие гибких несущих элементов. Основная нагрузка приходится на вертикальную опору – пилон, с которым пролеты соединены множеством стальных тросов – вантов. Пролетное строение моста крепится к пилону на 14 тросах закрытого спирального типа из высокопрочной стали. Длина будущего моста - 93,4 м, ширина велопешеходной части – 10 м, высота опорной конструкции – 40 м.

Мост будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2024 года. А для передвижения людей его откроют в декабре по окончанию работ на прилегающей территории.

«Уверен, что это будет очень популярное место. Будет очень комфортно и удобно, а благодаря развитому парковому пространству, мост станет популярным местом у горожан. Очень хороший объект получился, изюминка в части благоустройства города», - оценил Алексей Текслер.

Губернатор осмотрел также благоустраиваемые территории в Ленинском районе города. Здесь завершается очередной этап создания набережной озера Смолино.

Часть набережной была облагорожена несколько лет назад. Участок в районе Богоявленского мужского монастыря модернизировали первым, затем реконструировали участок от ДК «ЧТПЗ» до дома 97 по улице Новороссийской. Он построен в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас, благодаря средствам областного бюджета и частным инвестициям, идут работы по благоустройству центральной части набережной в районе пресечения улиц Новороссийской и Гагарина. Первый этап работ включает в себя обустройство тропиночной сети вдоль озера, установку современных детских и спортивных площадок, интеллектуальной системы освещения, озеленение, строительство фонтана. Срок окончания работ – 1 ноября текущего года.

Второй этап реализуют в 2025 году - обустройство тропиночной сети, установка смотровых беседок, ярмарочного навеса, спортивных кортов и павильона с трибуной и раздевалкой, площадки для выгула собак, велопарковок. Параллельно ведется капремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

«Большой знаковый объект - набережная на озере Смолино. Думаю, для жителей всего города это будет такой интересный объект. Мы увидим совершенно новое пространство для города», - отметил Алексей Текслер.

В ходе рабочего визита губернатор проинспектировал и дорожные работы в городе. Осмотрел участок в Советском районе, где завершается строительство в районе улиц Салтыкова и Камышовой. Общая протяженность обновления составила 1530 м, площадь асфальтобетонного покрытия – 15 тысяч кв. м.

Представители подрядчика доложили губернатору, что объект практически готов, наносится разметка. На автодорогах полностью заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтированы тротуары, установлены бортовые камни, восстановлены газоны площадью 2,2 тыс. кв. м., проведены работы по устройству водоотведения. А при обустройстве газонов дорожники учли мнения жителей близлежащих домов.

«Важно, что кроме дороги здесь появились полноценные тротуары, которых раньше не было. Серьезный вопрос, который вызывал нарекания жителей – ливневка – тоже здесь обустроена», - констатировал Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что текущий год стал и для региона, и для Челябинска рекордным по объемам дорожного ремонта. Работы идут по всему региону на автодорогах протяженностью 800 км. В Челябинске же в этом году завершается работа на 97 объектах улично-дорожной сети и ремонт более 200 межквартальных и внутридворовых проездов.

Завершил работу в областном центре губернатор знакомством с опытно-промышленной эксплуатацией троллейбусного депо №1. Строительство станции – один из этапов масштабного проекта по модернизации транспортной инфраструктуры «Челябинский троллейбус».

«Серьезные работы, связанные с обновлением общественного транспорта, невозможны без создания современной инфраструктуры обслуживания этого транспорта. Это пример уникального объекта, в стране больше 20 лет ничего подобного не строилось. На Свердловском тракте сейчас строится еще одно депо, там объект будет еще больше. В этом году мы также закончим обновление трамвайного парка. В начале следующего года должны уйти от старых маршруток – будет большое обновление автобусов», - отметил Алексей Текслер в ходе осмотра депо.

Депо №1 предназначено для обслуживания и выпуска на маршруты до 50 троллейбусов. Современный комплекс включает объекты для обслуживания машин, в том числе автоматический моечный комплекс, предусматривающий экологические решения, административно-бытовой корпус с функциональными блоками по диспетчеризации, предрейсовому медосмотру, оформлению и подготовке водителей к работе на рейсе. Для энергоснабжения депо на площадке возведена новая тяговая подстанция и контактная троллейбусная сеть.

«Открытие депо №1 позволит существенно улучшить условия труда водителей и сотрудников сервисной службы, а также избежать нулевых пробегов, улучшить качество и ритмичность пассажирских перевозок. Мы вышли на принципиально новый уровень технологии обслуживания городского электротранспорта с высокими требованиями к организации процессов и экологической составляющей», – прокомментировал генеральный директор Группы Синара Виктор Леш.

Для челябинцев важно и то, что помимо строительной части, проект предусматривает закупку 168 современных троллейбусов. Часть из них уже перевозит пассажиров на ключевых магистральных маршрутах города.