Губернатор проинспектировал как Челябинск обновляет облик и модернизирует городское пространство

05 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Не валяйте Дурова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Губернатор проинспектировал как Челябинск обновляет облик и модернизирует городское пространство

Начал Алексей Текслер с ознакомления с работой тепличного комплекса, размещенного на площадях рекультивированной, некогда проблемной городской свалки. Пространство в Металлургическом районе города переформатируется по нацпроекту «Экология».

Напомним, до начала работ ежегодный выброс загрязняющих веществ составлял здесь оценочно 60 тысяч тонн. После рекультивации выброс сократился в 896 раз!

В рамках биологического этапа рекультивации, который продлится до конца 2025 года, на объекте разместили тепличный комплекс для выращивания растений. Цветы и саженцы выращивают круглогодично, используя светодиодное освещение. А за счет биогаза от свалки обеспечено полностью автономное электроснабжение, что значительно снижает расходы на эксплуатацию.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Объект позволяет и дальше утилизировать биогаз, превращая его в тепло и свет для цветов. Процесс отлажен. Очень символично, что на месте проблемной территории мы создаем красоту для города», - подчеркнул Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Общая площадь теплицы – 720 кв.м. В ней две зоны – производственная и хозяйственная. В производственной возможно вырастить 25,5 тысяч единиц растений для использования в оформления цветников и кашпо вдоль улично-дорожной сети Челябинска. На максимальную мощность комплекс выйдет в феврале-марте 2025 года. Сейчас на территории идут работы по разбивке питомника.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Мы планируем полностью задействовать эту площадку для выращивания цветов, кустарников и деревьев, которые затем будем высаживать на территории города. Крупные растения в последующем пересадим в питомник», — пояснила глава города Наталья Котова.

Осмотрев комплекс, Алексей Текслер поддержал идею городских властей увеличить количество теплиц: «Давайте продолжим работу. В будущем, по мере завершения биологической рекультивации, эта территория может стать экопарком».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Затем губернатор оценил ход работ по реконструкции очистных сооружений канализации в Металлургическом районе, где сейчас выполняются работы по монтажу оборудования, опрессовке коллекторов, устройству кровли насосной станции. Общая готовность составляет около 70%.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Данные очистные сооружения площадью почти 132 га, работают с 1958 года. Через комплекс проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тысяч куб. м.

Главная цель всей реконструкции – достичь качества очистки сточных вод до состояния водоема рыбохозяйственного назначения. Модернизация позволит повысить экологическую безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, создаст условия для самовосстановления естественной экосистемы реки Миасс.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Проект реализуют за счет областного и муниципального бюджетов и заемных средств, привлеченных из Фонда национального благосостояния. Завершить планируют осенью следующего года.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Раньше ил складировали на открытом воздухе, и именно он давал запах. По новой технологии ил будет перерабатываться, а иловый обезвоженный осадок - утилизироваться. Важно максимально ответственно подойти к выбору и работе оборудования, потому что вопрос соблюдения технологии - ключевой», - отметил Алексей Текслер.

Побывал губернатор и в новом развивающемся районе на северо-западе областного центра. Ранее главе региона доложили, что его жители, количество которых постоянно растет, обслуживаются в областной клинической больнице №3, что создает сложности и для горожан, и для медучреждения.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер, услышав людей, дал поручение выкупить помещение для организации в микрорайоне поликлиники, которая уже в конце сентября начнет работу.

«Пациенты смогут обратиться к специалисту «на местах», людям не нужно будет ехать куда-то в большие полклиники и медицинские центры», - пояснил главврач Областной клинической больницы №3 Михаил Вербицкий.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Планируемая численность прикрепленного населения нового филиала составит около 20 тысяч человек. Для укомплектования привлекаются медработники ОКБ №3 и выпускники медвузов.

«Новый большой микрорайон, и потребность медобслуживании большая. Сегодня это и «Парковый Премиум» и близлежайщие микрорайоны - «Парковый», «Парковый 2». Поэтому было принято решение об организации здесь новой поликлиники. Сейчас работы в завершающей фазе», - уточнил Алексей Текслер во время осмотра.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Побывав на формируемой поликлинике, пообщавшись с жителями, Алексей Текслер принял решение об организации в микрорайоне также филиала детской поликлиники, а в добавление к уже строящемуся детсаду проработать вопрос строительства школы.

Ознакомился глава региона и с завершающим этапом строительства уникального моста, который соединит жилые кварталы северо-запада с Шершневским бором. Объект располагается рядом с будущим «Спортивным городом» на набережной реки Миасс, включающим многофункциональный комплекс «РМК-Арена».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Генеральный директор ПГ «Конар» Валерий Бондаренко рассказал, что предприятие изготовило мост в качестве подарка Челябинску и возьмет на себя инженерно-техническое обслуживание.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, территория Шершневского городского бора и пойма реки Миасс относятся к особо охраняемым природным объектам. Создатели моста это учли, уникальная конструкция гарантирует полное соблюдение всех экологических нормативов.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Валерий Бондаренко отметил: «В реке мы уложили трубы, и вода прошла через них, продолжая свой естественный путь. Стройка произведена с полным соблюдением экологических норм».

Вантовый мост, безусловно, станет достопримечательностью столицы Южного Урала. Это первый объект в Челябинской области, спроектированным с использованием вантовой технологии. Его особенность – отсутствие гибких несущих элементов. Основная нагрузка приходится на вертикальную опору – пилон, с которым пролеты соединены множеством стальных тросов – вантов. Пролетное строение моста крепится к пилону на 14 тросах закрытого спирального типа из высокопрочной стали. Длина будущего моста - 93,4 м, ширина велопешеходной части – 10 м, высота опорной конструкции – 40 м.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Мост будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2024 года. А для передвижения людей его откроют в декабре по окончанию работ на прилегающей территории.

«Уверен, что это будет очень популярное место. Будет очень комфортно и удобно, а благодаря развитому парковому пространству, мост станет популярным местом у горожан. Очень хороший объект получился, изюминка в части благоустройства города», - оценил Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор осмотрел также благоустраиваемые территории в Ленинском районе города. Здесь завершается очередной этап создания набережной озера Смолино.

Часть набережной была облагорожена несколько лет назад. Участок в районе Богоявленского мужского монастыря модернизировали первым, затем реконструировали участок от ДК «ЧТПЗ» до дома 97 по улице Новороссийской. Он построен в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

(2024)|Фото:t.me/poolN74

Сейчас, благодаря средствам областного бюджета и частным инвестициям, идут работы по благоустройству центральной части набережной в районе пресечения улиц Новороссийской и Гагарина. Первый этап работ включает в себя обустройство тропиночной сети вдоль озера, установку современных детских и спортивных площадок, интеллектуальной системы освещения, озеленение, строительство фонтана. Срок окончания работ – 1 ноября текущего года.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Второй этап реализуют в 2025 году - обустройство тропиночной сети, установка смотровых беседок, ярмарочного навеса, спортивных кортов и павильона с трибуной и раздевалкой, площадки для выгула собак, велопарковок. Параллельно ведется капремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

«Большой знаковый объект - набережная на озере Смолино. Думаю, для жителей всего города это будет такой интересный объект. Мы увидим совершенно новое пространство для города», - отметил Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В ходе рабочего визита губернатор проинспектировал и дорожные работы в городе. Осмотрел участок в Советском районе, где завершается строительство в районе улиц Салтыкова и Камышовой. Общая протяженность обновления составила 1530 м, площадь асфальтобетонного покрытия – 15 тысяч кв. м.

Представители подрядчика доложили губернатору, что объект практически готов, наносится разметка. На автодорогах полностью заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтированы тротуары, установлены бортовые камни, восстановлены газоны площадью 2,2 тыс. кв. м., проведены работы по устройству водоотведения. А при обустройстве газонов дорожники учли мнения жителей близлежащих домов.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Важно, что кроме дороги здесь появились полноценные тротуары, которых раньше не было. Серьезный вопрос, который вызывал нарекания жителей – ливневка – тоже здесь обустроена», - констатировал Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор подчеркнул, что текущий год стал и для региона, и для Челябинска рекордным по объемам дорожного ремонта. Работы идут по всему региону на автодорогах протяженностью 800 км. В Челябинске же в этом году завершается работа на 97 объектах улично-дорожной сети и ремонт более 200 межквартальных и внутридворовых проездов.

Завершил работу в областном центре губернатор знакомством с опытно-промышленной эксплуатацией троллейбусного депо №1. Строительство станции – один из этапов масштабного проекта по модернизации транспортной инфраструктуры «Челябинский троллейбус».

(2024)|Фото:t.me/poolN74

«Серьезные работы, связанные с обновлением общественного транспорта, невозможны без создания современной инфраструктуры обслуживания этого транспорта. Это пример уникального объекта, в стране больше 20 лет ничего подобного не строилось. На Свердловском тракте сейчас строится еще одно депо, там объект будет еще больше. В этом году мы также закончим обновление трамвайного парка. В начале следующего года должны уйти от старых маршруток – будет большое обновление автобусов», - отметил Алексей Текслер в ходе осмотра депо.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Депо №1 предназначено для обслуживания и выпуска на маршруты до 50 троллейбусов. Современный комплекс включает объекты для обслуживания машин, в том числе автоматический моечный комплекс, предусматривающий экологические решения, административно-бытовой корпус с функциональными блоками по диспетчеризации, предрейсовому медосмотру, оформлению и подготовке водителей к работе на рейсе. Для энергоснабжения депо на площадке возведена новая тяговая подстанция и контактная троллейбусная сеть.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Открытие депо №1 позволит существенно улучшить условия труда водителей и сотрудников сервисной службы, а также избежать нулевых пробегов, улучшить качество и ритмичность пассажирских перевозок. Мы вышли на принципиально новый уровень технологии обслуживания городского электротранспорта с высокими требованиями к организации процессов и экологической составляющей», – прокомментировал генеральный директор Группы Синара Виктор Леш.

Для челябинцев важно и то, что помимо строительной части, проект предусматривает закупку 168 современных троллейбусов. Часть из них уже перевозит пассажиров на ключевых магистральных маршрутах города.

Теги: алексей текслер, вантовый мост, благоустройство челябинска, новая поликлиника, очистные сооружения, рекультивация свалки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети