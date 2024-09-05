05 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

В уральском поселке Сосьва решили не восстанавливать сгоревшее ЛИУ-23

Жители уральского поселка Сосьва, пострадавшего от крупного пожара весной прошлого года, могут остаться без важного предприятия. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Депутат ссылается на письмо из Федеральной службы исполнения наказаний, где сказано, что в поселке нецелесообразно восстанавливать лечебное исправительное учреждение (ЛИУ-23) взамен сгоревшего.

"Аналогичное, как объясняется, имеется в Нижнем Тагиле, и оно заполнено менее чем наполовину. Потому ведомство направило ходатайство в Минюст об отмене запланированной стройки. Предложение сродни грому среди ясного неба", - пишет Альшевских на своей странице в соцсети.

Он напомнил, что руководство Минюста после пожара обещало, что ЛИУ-23 отстроят заново – "возведут здания по современным стандартам, оснастят высокотехнологичным медоборудованием".

Пожар в Сосьве(2023)|Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

"Чиновники успели обсчитать затраты (более трех миллиардов рублей), представить эскизы, назвать сроки работ. Об инициативе даже доложили президенту, он одобрил. И вот теперь, получается, управленцы пытаются откатить решение", - негодует депутат.

Он направил запросы для прояснения ситуации.

"В случае с Сосьвой на кону – непосредственно существование населенного пункта (подразделение ФСИН как минимум было крупным работодателем) и доверие населения к органам власти. Посмотрим, что ответственные структуры ответят на мои запросы", - заключил Андрей Альшевских.

Крупный пожар охватил Сосьву в конце апреля 2023 года. Огонь уничтожил более 100 домов, два человека погибли. В феврале 2024 года на суде рассказали, откуда именно мог прийти огонь во время пожара в поселке.

Теги: ЛИУ, восстановление, Сосьва, Альшевских


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