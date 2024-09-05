В МО Белоруссии высказались об атаке беспилотников на страну

В Минобороны Белоруссии высказались о нарушении беспилотниками границы страны.

"Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены. По данному факту проводится проверка", - приводит министерство в своем telegram-канале заявление начальника Главного штаба – первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО полковника Сергея Фролова.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что жители Гомеля сообщили о не менее чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе. Предварительно, объект рухнул за пределами города. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.