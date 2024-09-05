Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета "Байкал"

Президент РФ Владимир Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии легкого многоцелевого самолета "Байкал". По словам главы государства, необходимо запустить его серийное производство в ближайшее время.

Путин отметил, что стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелетов на них была доступна для граждан. В ином случае, по его мнению, нужно подумать о субсидиях.

"Нам надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных нам объемах", - подчеркнул президент, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).