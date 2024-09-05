На Ямале воспитателя, избившего ребенка, приговорили к условному сроку

В Губкинском суд приговорил к условному сроку бывшего воспитателя частного детского сада "Мишутка", избившего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ее признали виновной в истязании по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ. Установлено, что воспитатель с июля по август 2023 г. избивала малолетнего воспитанника детского сада.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года с запретом заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на два года.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере 300 тыс. рублей.