Жителей Киргизии призвали воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Киргизии призвало граждан страны воздержаться от поездок в Россию. Названа причина такого решения.

По данным МИД, из-за продления действия в России введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу иностранных граждан посольство Киргизии в России рекомендует гражданам Кыргызской Республики, не имеющим веских оснований для въезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездок на ее территорию до снятия вышеуказанных мер.

Отметим, в Киргизии изменились правила пребывания для граждан ряда стран, в том числе России, которые приехали в республику на длительный срок с частными целями, не связанными с работой, учебой или предпринимательской деятельностью. С 5 сентября, то есть с сегодняшнего дня, россиянам для регистрации нужно будет предъявить либо документ о виде на жительство, либо удостоверения "Кайрылман" или "Мекен-карт", которые выдаются этническим киргизам или соотечественникам с другим гражданством соответственно. Ранее регистрация граждан России производилась на срок шесть месяцев с правом дальнейшего продления в зависимости от цели пребывания.