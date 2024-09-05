Путин: Нужно зафиксировать ставку по дальневосточной и арктической ипотекам

Президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной – 2% годовых.

"Предлагаю здесь поставить точку", - сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Помимо этого, Путин предложил ввести выплату для многодетных семей в 1 млн рублей на погашение ипотеки в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью. При этом сделать это поручено задним числом - с 1 июля 2024 года.