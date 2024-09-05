В Прикамье ученые придумали способ очистить реки, загрязненные шахтными водами

В Пермском крае начались испытания уникальной технологии по очистке шахтных вод на территории Кизеловского угольного бассейна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

После закрытия в 2000-х угольные шахты на территории КУБа стали заполняться талыми и дождевыми водами. Это привело к загрязнению рек на территории Кизеловского, Гремячинского, Чусовского и Губахинского округов из-за многочисленных изливов кислых шахтных вод. Сегодня содержание опасных и вредных веществ в них превышает нормативы в тысячи раз.

Для решения этой проблемы была организована межведомственная рабочая группа на уровне Правительства России. Итогами работы должна стать экологическая реабилитация территории.

Дмитрий Махонин сообщил, что поставил задачу Пермскому НОЦ "Рациональное недропользование" подключиться к решению этого вопроса.

"В короткие сроки ученые разработали технологию, которая объединяет в себе сразу несколько способов очистки воды. По заказу НОЦ изготовлен опытный образец станции по очистке воды. Проектная мощность станции — не менее 100 кубометров воды в сутки. В июле станция была установлена на изливе шахты имени Калинина в окрестностях Губахи. Сейчас проводятся испытания. В случае успеха новая технология может быть применена на всех шахтных изливах в Кизеловском угольном бассейне!" - сообщил губернатор.