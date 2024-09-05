Бывшего замглавы первоуральского "Водоканала" отправили в колонию

В Первоуральске суд отправил в колонию бывшего заместителя директора местного ППМУП "Водоканал". Сергея Матафонова признали виновным в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Ближайшие годы он проведет за решеткой и будет обязан заплатить крупный штраф.

Напомним, по версии следствия, в 2019 году Матафонов получил взятку от предпринимателя, выполнявшего работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения Первоуральска. Как показало расследование, сумма взятки составила 750 тысяч рублей, а деньги были переданы за общее покровительство деятельности бизнесмена, в том числе за беспрепятственную приемку выполненных работ.

"В дальнейшем обвиняемый убедил директора ООО "Ремонтно-строительное управление №12", с которым был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации насосно-фильтрованной станции, в необходимости заключения с вышеуказанным предпринимателем договоров подряда на сумму свыше 6,5 млн рублей на выполнение некоторых видов работ", - говорилось в материалах дела.

Также следствие установило, что Матафонов приказал своему подчиненному направить работника для строительного контроля за ходом земляных работ на земельном участке сына. Кроме этого, в августе 2023 года по указанию замглавы "Водоканала" строительный материал и оборудование на сумму более 25 тысяч рублей со склада ППМУП доставили на участок сына и использовали при строительстве и обустройстве канализационного колодца.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сам подсудимый признал свою вину. Сегодня, 5 сентября, Первоуральский городской суд назначил Сергею Матафонову 4 года колонии строгого режима. Также он оштрафован на 1,5 млн рублей и лишен права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления на 3 года. Матафонов был взят под стражу в зале суда.

Стоит отметить, что гособвинение просило для Матафонова 5,5 лет колонии общего режима, с лишением права работать на госслужбе и органах местного самоуправления на 7 лет.