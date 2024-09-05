Виталий Хоценко: Обновляем трассу благодаря президентскому нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

Губернатор Омской области констатировал, что работы по ремонту участка дороги Таврическое – Карповка выходят на финишную прямую.

В настоящее время дорожный объект протяженностью 2,7 км готов на 90%. Укладка асфальтобетонного покрытия находится на завершающей стадии, пояснили в пресс-службе Правительства Омской области.

Ремонт межпоселковой трассы осуществляется в рамках плана работ на 2024 год по нацпроекту "БКД", инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

«Завершаем ремонт участка дороги Таврическое – Карповка в Таврическом районе. Обновляем трассу благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги», - сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Ремонтируется участок 0 – 2,7 км от рабочего поселка Таврическое в направлении Карповки. Подрядная организация ООО «СтройСервис» устранила неровности, фрезерование изношенного дорожного полотна, укрепление основания методом холодной регенерации.

В полном объеме установлены опоры линии освещения. На завершающей стадии находятся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Специалистам останется укрепить обочины, установить новые дорожные знаки и нанести дорожную разметку.