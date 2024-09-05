Путин поручил построить новые университетские кампусы в городах Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин предложил построить новые университетские кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите. Также глава государства призвал расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, построив вторую очередь вуза на острове Русский.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), Путин отметил, что Россия продолжит наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока.