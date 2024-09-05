Путин поручил построить новые университетские кампусы в городах Дальнего Востока

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), Путин отметил, что Россия продолжит наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока.

Президент РФ Владимир Путин предложил построить новые университетские кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите. Также глава государства призвал расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, построив вторую очередь вуза на острове Русский.



