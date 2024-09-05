Путин предложил подумать о строительстве АЭС на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо подумать о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке.

"Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили", - сказал президент, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кроме того, Путин назвал расширение Восточного полигона железных дорог важнейшим проектом. На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные двойные пути, подчеркнул глава государства. Также, по словам президента, БАМ должен стать не только полностью двухпутным, но и полностью электрифицированным.