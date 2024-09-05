Украинцы рассказали об издевательствах военкомов

На Украине все чаще и все свободнее говорят о бесчинствах правящего режима касательно мобилизации граждан, которых силой отправляют воевать против России.

На луцком телевидении двое мужчин рассказали, как над ними издевались в военкоматах. Уроженец Полтавской области заявил, что его держали в военкомате несколько дней, так и не обосновав причину задержания, то есть просто похитив. Он несколько раз вызывал полицию, но бесполезно. В итоге его вывели во двор, где несколько боевиков стали ему угрожать, после чего стали бить. После этого его отвезли на полигон, сфальсифицировав документы о том, что он прошел медкомиссию, затем - на другой полигон, а оттуда – во второй военкомат, из которого ему удалось выйти, пишет издание "Страна".

"Как я могу добровольно вступить в ряды ВСУ, если нас ломают о колено?" – задается он вопросом.

Подобную историю рассказал уроженец Ровенской области. Его тоже привезли в военкомат, выписав направление на медкомиссию. Он отказался, сказав, что пройдет ее по месту жительства, после чего ему начали угрожать.

"Когда над человеком поиздевались, какая у него будет мотивация", – возмущается он.

Эти два человека смогли отстоять свои права, при этом в сети ежедневно появляются ролики похищения людей в разных городах, которых в итоге увозят. А многих из погибших записывают в пропавших без вести, чтобы не платить никаких компенсаций родным.

Украинские телеграм-каналы пишут, что военкомам спущены темники с плановыми показателями набора, которые они должны выполнить любой ценой, в противном случае сами будут отправлены воевать. Поэтому те не стесняются в средствах. Однако и в этих условиях постоянно звучат заявления, что режим набирает намного меньше половины от плана, а качество насильно мобилизованных низкое. Параллельно растет доля населения, готового на уступки ради окончания боевых действий. В мае 2024 года уступить территории были готовы 32% украинцев - рост в три раза за год (данные Киевского института социологических исследований).