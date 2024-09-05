Песков высказался об участии России в ситуации с Дуровым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что в ситуации с Павлом Дуровым российская сторона вряд ли сможет активно вмешиваться в процесс, потому что основатель Telegram является гражданином Франции, и это для французской стороны является приоритетом.

"Здесь наши возможности ограничены, и вряд ли эта ситуация может каким-то образом сподвигнуть или российскую, или французскую сторону на какие-то контакты", - сказал "Известиям" Песков.

24 августа французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, в том числе соучастия в администрировании онлайн-платформы для содействия незаконным транзакциям в составе организованной группы, в приобретении, транспортировке, хранении, предложении либо продаже наркотиков, в отказе от предоставления по запросу компетентных органов данных либо документов, необходимых для разрешенных законом перехватов данных и др. 28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию.