Уралец засудил туроператора, из-за которого он три дня жил с семьей в аэропорту

Туроператор выплатит жителю Каменска-Уральского более 200 тысяч рублей за задержку на курорте. Из-за этого мужчине с семьей пришлось три дня жить в аэропорту.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в прошлом году Сергей решил свозить жену и двоих детей на отдых в Турцию. В январе 2023 года он взял у туроператора ООО "Регион туризм" путевку на четверых, заплатив 349 тысяч 300 рублей. Туда вошли авиаперелеты, групповой трансфер, размещение в 5-звездочном отеле в формате "все включено" и оформление медицинской страховки.

Поездка состоялась в августе того же года, но все пошло не по плану. В Екатеринбург семья должна была вернуться вечером 12 августа, но застряла в аэропорту почти на три дня. Питанием и водой перевозчик их не обеспечил, а жилье им предоставили только на третьи сутки – буквально за несколько часов до вылета. Вернувшись домой, супруги подали иск в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Они потребовали взыскать с туроператора неустойки за задержку и нарушение требований потребителя, убытки, компенсацию морального вреда и штраф – всего около 2,2 млн рублей.

Районный суд отказал, и Сергей подал апелляцию в Свердловский областной суд, который, изучив дело, изменил решение. С ООО "Регион туризм" в пользу клиентов взыскано 28 тысяч 900 рублей неустойки за нарушение срока оказания услуги, 6 тысяч рублей убытков, 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 67 тысяч 460 рублей штрафа.

Напомним, проведенное в прошлом году исследование показало, что свердловчане стали чаще проводить отпуск за границей.