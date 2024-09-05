В Сургуте рабочие подожгли университет

В МЧС России по ХМАО - Югре прокомментировали пожар, который произошел в главном корпусе СурГУ, передает корреспондент Накануне.RU.

Пожар произошел вчера. Вечером 4 сентября произошло возгорание в главном корпусе Сургутского государственного университета на проспекте Ленина. В здании прозвучала пожарная сирена. На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы. Спасатели эвакуировали около сотни учащихся и педагогов.

Изначально сообщалось, что загорелась лампочка. В ведомстве опровергли это сообщение. По информации органов дознания МЧС России, пожар произошел в результате проведения ремонтных работ кровли с применением открытого источника огня.

На месте продолжают работать представители дознания МЧС России и Испытательной пожарной лаборатории.