05 Сентября 2024
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Фото: president.ge

В Грузии нет легитимного президента, это агент Запада - премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у страны нет легитимного президента. Так он отреагировал на заявление действующего президента Саломе Зурабишвили, которая резко раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" за смену внешнеполитического курса и назвала ее грузинским "кошмаром".

Напомним, недавно в Грузии был принят закон об иностранных агентах, против чего категорически возражал Запад и Зурабишвили. Накануне во втором чтении был принят законопроект о запрете пропаганды половых извращений. В ответ ЕС остановил евроинтеграцию Грузии.

Как считает премьер Грузии, кошмар - это слово, которое используют иностранные агенты для дискредитации власти. А Зурабишвили, нарушив Конституцию, больше не президент. Он имеет в виду решение Конституционного суда Грузии о нарушении Основного закона страны, когда Зурабишвили 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, что противоречит 52-й статье Конституции Грузии.

"Единственное, благодаря чему Саломе Зурабишвили формально сохраняет должность президента, — это поддержка "Нацдвижения". За счет голосов "Нацдвижения" она осталась на посту президента. Поэтому с тех пор Саломе Зурабишвили является не президентом Грузии, а президентом "Национального движения", — сказал Кобахидзе ("Единое национальное движение" — партия заключенного экс-президента Михаила Саакашвили).

Что касается критики Запада, то для Грузии главное, чтобы она не оказалась в ситуации Украины. США активно поддерживают и хвалят Украину, но Грузии этого не надо, добавил грузинский премьер.

Ранее в правящей партии Грузии неоднократно сообщали, что в случае получения конституционного большинства по итогам осенних парламентских выборов партия "Единое национальное движение" будет объявлена неконституционной, а парламентариям будут аннулированы депутатские мандаты. В конце июля Саакашвили призвал сторонников готовиться к уличным протестам после выборов. Зурабишвили тоже заявит об их непризнании, уверен Кобахидзе.

Теги: грузия, кобахидзе, зурабишвили


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