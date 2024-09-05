Рогов: Беспилотник зашел в воздушное пространство Белоруссии

Мониторинговые ресурсы зарегистрировали заход неопознанного БПЛА в воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, жители Гомеля сообщают о не менее чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе. Предварительно, объект рухнул за пределами города. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что над территорией Союзного государства – Белоруссией и Россией сбиты различные "воздушные цели". Ударные беспилотники были запущены с территории Украины. Силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Белоруссии.