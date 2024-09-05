В Кремле "не обсуждается" новая мобилизация

В Кремле высказались о возможной новой волне мобилизации.

"Обсуждений таких не ведется", - приводит ТАСС ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на соответствующий вопрос на Восточном экономическом форуме.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября 2023 г. Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи. В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации.