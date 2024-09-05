Депутат Вихарев объявил о завершении первого этапа приема заявок на конкурс "Идея на миллион"

Депутат Екатеринбургской городской думы, руководитель фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев объявил о завершении первого этапа приема заявок на конкурс "Идея на миллион". Также он подвел предварительные итоги.

"Нам прислали уже более 270 идей по улучшению города в сфере здравоохранения, культуры, экологии, социальной инфраструктуры и по многим другим направлениям. Мы ждем новых предложений до середины сентября и выберем самый достойный проект из всех присланных", - пообещал Алексей Вихарев.

Второй этап приема заявок продлится с 5 по 15 сентября, а финал запланирован на 2 октября. Все присланные идеи рассмотрит профессиональное жюри и определит основного победителя и финалистов. Для них пройдет награждение с вручением наград и грамот.

Конкурс, организованный Алексеем Вихаревым и его Волонтерским центром, стартовал в мае этого года. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Они должны поделиться идеями, как улучшить город по нескольким направлениям: экология, благоустройство, социальная помощь и поддержка участников СВО, медицина и здоровье жителей.

Миллион рублей получит автор самой удачной идеи. Деньги он сможет потратить на любые цели, а воплощением идеи в жизнь займется сам Волонтерский центр Вихарева.

Подробнее о конкурсе можно узнать на специальном сайте или по телефону: +7 922 130-44-33.