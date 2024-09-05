В Черкасском вузе преподавателя уволили за поддержку ее дочерью УПЦ

В Черкасском национальном университете им. Богдана Хмельницкого уволили доцента кафедры всемирной истории и международных отношений Светлану Гальченко за то, что ее дочь поддержала Церковь.

Ее дочь, студентка этого же вуза, отчислена, а ректор Александр Черевко призвал СБУ проверить обеих на предмет "измены родине", то есть правящему украинскому режиму. В случае определения их виновными им может грозить до 15 лет тюрьмы.

В видеообращении, из-за которого донесли на студентку, та сказала, что скоро на Украине не останется ни одной церкви, молитвы в которой будут доходить до Бога.

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что нынешняя Украина - "это проклятая страна под диктатором фашиста, помойная яма, гниющая зловонная рана на теле отупевшей и не замечающей треша Европы".

Напомним, украинский режим принял закон, запрещающий УПЦ, которой якобы руководят из Москвы. Он предусматривает переходный период в девять месяцев, в течение которых православные приходы должны уйти в раскол, после чего Церковь будет запрещена судом.