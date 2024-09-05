"Автомобилист" начал новый сезон КХЛ с победы над "Трактором"

Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу в первом матче нового сезона КХЛ.

Накануне команда Николая Заварухина в "уральском дерби" встречалась с соседями из челябинского "Трактора". Поединок завершился триумфом екатеринбуржцев со счетом 3:2.

В составе хозяев льда отличись Брендан Лайпсик, Степан Хрипунов и Ник Эберт. У челябинцев шайбы забросили Александр Шаров и Виталий Кравцов.

"Поздравляю и болельщиков, и ребят с началом нового сезона. Спасибо болельщикам за поддержку, именно за счет нее удалось одержать трудовую, тяжелую победу", - отметил после игры главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин.

Следующий матч клуб из Екатеринбурга проведет на своем льду уже завтра, 6 сентября. Соперником станет новосибирская Сибирь". Далее бронзовых призеров КХЛ ждут выездные матчи в Нижнем Новгороде и Уфе. Соперниками станут местные "Торпедо" (9 сентября) и "Салават Юлаев" (11 сентября).