Операторы аренды электросамокатов ввели штрафы до 100 тысяч рублей

В Москве операторы кикшеринга по требованию департамента транспорта города ввели повышенные штрафы для несовершеннолетних пользователей сервисов, а также для тех, кто вопреки правилам передал им управление электросамокатом. Поводом для выставления таких претензий могут стать фото- и видеоматериалы с городских камер видеонаблюдения. Помогут в этом и внештатные сотрудники, контролирующие на улицах правила пользования самокатами.

Кроме того, могут увеличиться и взыскания за поездки вдвоем. С 1 сентября размер взысканий вырос с 10 тыс. руб. до 100 тыс. По словам экспертов, практику стоит ввести и в других регионах.

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и других СИМ в 2023 году выросло в три раза. В прошлом году в России произошло 3,1 тыс. ДТП, в которых погибли 43 человека, сообщают "Известия".

Ранее опрос показал, что 49% россиян негативно относятся к использованию электросамокатов.